القرعة تغيب بطل أوروبا عن المونديال

حددت القرعة التي سحبت يوم الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية، مسارات المنافسة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وأجريت بعدها قرعة الملحق القاري الذي يشهد مشاركة منتخبات من آسيا والكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وأوقيانوسيا وكونميبول (أميركا الجنوبية).

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وحسمت قرعة الملحق الأوروبي غياب واحد على الأقل من منتخبي إيطاليا والبرتغال عن نهائيات كأس العالم 2022 حيث أوقعتهما في المسار الثالث والذي يتأهل منه منتخب واحد إلى النهائيات حاله كحال المسارين الأخرين.

ويتنافس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على المقاعد الثلاثة المتبقية لقارة أوروبا في نهائيات المونديال، وذلك في ثلاثة مسارات.

وتضم قائمة المتنافسين في الملحق الأوروبي، المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في التصفيات الأوروبية إلى جانب منتخبي النمسا والتشيك أفضل متصدري المجموعات في دوري أمم أوروبا في نسخة 2020 - 2021 واللذين لم يتأهلا عبر التصفيات ولم يحتل أي منهما المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الأوروبية.

وضم التصنيف الأول منتخبات البرتغال واسكتلندا وإيطاليا وروسيا والسويد وويلز، وهي المنتخبات التي تحتضن مباريات الدور قبل النهائي على أرضها. بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات تركيا وبولندا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا والتشيك.

وحسب ما أسفرت عنه القرعة، يشهد المسار الأول لقاء اسكتلندا مع أوكرانيا ولقاء ويلز مع النمسا في الدور قبل النهائي، بينما سيقام النهائي على أرض الفائز من مباراة قبل النهائي بين ويلز والنمسا.

ويتطلع منتخب ويلز إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958 وقد يواجه نظيره الاسكتلندي في حالة تجاوزهما قبل النهائي. وكان المنتخب الاسكتلندي قد أطاح بنظيره الويلزي من تصفيات كأس العالم في نسختي 1978 و1986.

كذلك يتطلع المنتخب الاسكتلندي إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998. ويشهد المسار الثاني لقاء روسيا مع بولندا والسويد مع التشيك، وسيقام النهائي على أرض الفائز في مواجهة قبل النهائي بين روسيا وبولندا.

بينما يشهد المسار الثالث لقاء إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا، وسيقام النهائي على أرض الفائز من مواجهة البرتغال وتركيا.

وقال روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي: "هي قرعة صعبة للغاية بالنسبة لنا. منتخب مقدونيا الشمالية فريق جيد، وبعدها، إذا فزنا، سنخوض النهائي أمام البرتغال أو تركيا، وهما منتخبان قويان للغاية."

وأسفرت قرعة الملحق القاري المؤهل إلى نهائيات كاس العالم 2022 عن مواجهة الفريق المتأهل للملحق من آسيا مع المتأهل من اتحاد الكونميبول، ولقاء المتأهل من الكونكاكاف مع المتأهل من أوقيانوسيا.

وبدأ حفل القرعة، الذي أقيم افتراضيا في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، بكلمة لكل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، حيث عرضت الكلمتين عبر شاشة في مسرح إجراء القرعة.

وتحدث إنفانتينو وسيفرين بشأن صعوبة ومدى إثارة مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والتوقعات حول مواجهات مثيرة في الملحق الأوروبي الذي ستقام منافساته في مارس المقبل وسيحسم آخر ثلاثة مقاعد لقارة أوروبا في المونديال.

وبعدها جرى تقديم النجوم السابقين البرتغالي تياغو مينديز والفرنسي كريستيان كاريمبو والألماني لوثار ماتيوس، قبل مشاركتهم في مراسم سحب القرعة، وقد تحدثوا عن ذكريات مشاركتهم في كأس العالم وأبدوا حماسا للنسخة المقبلة من البطولة.

وبعدها شرح مانولو زبيريا مدير المسابقات في الفيفا نظام القرعة وآلية منافسات الملحق الأوروبي بين المنتخبات الـ 12 المشاركة، قبل أن تبدأ مراسم سحب القرعة.