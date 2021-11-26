تأهل لاتسيو ووست هام وليفركوزن في الدوري الأوروبي

حسمت بعض الفرق تأهلها للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مبكرا، دون الحاجة لانتظار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقات القارية، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في مباريات الجولة الخامسة يوم الخميس.

في المجموعة الخامسة، تأهل غلطةسراي التركي ولاتسيو الإيطالي للدور المقبل، حيث تغلب الأول 4 - 2 على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، فيما فاز الثاني 3 - صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

مادة اعلانية

وارتفع رصيد غلطة إلى 11 نقطة، ليتربع على الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما احتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بنقطتين. في المجموعة السادسة، اشتعلت الأمور تماما في ظل الصراع الثلاثي بين ريد ستار الصربي وسبورتنغ براغا البرتغالي، وميتييلاند الدنماركي، على حجز بطاقتي الصعود عن تلك المجموعة للدور المقبل.

وفاز ريد ستار 1 - صفر على ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري، في حين تغلب ميتييلاند 3- 2 على براغا. وتصدر ريد ستار ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه براغا، واحتل ميتييلاند المركز الثالث بثماني نقاط، وتواجد لودوغوريتس في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

في المجموعة السابعة، بلغ بايرليفركوزن الألماني وريال بيتيس الإسباني الدور القادم. وفاز ليفركوزن 3 - 2 على ضيفه سلتيك الأسكتنلدي، بينما تغلب بيتيس 2 - صفر على فرينسفاروش المجري. وتربع ليفركوزن على الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيتيس، صاحب المركز الثاني، فيما احتل سلتيك المركز الثالث بست نقاط، وبقي فرينسفاروش في المركز الأخير بلا نقاط.

في المجموعة الثامنة، تأهل وست هام يونايتد الإنجليزي لدور الـ16، بعدما تغلب 2 - صفر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي، فيما انحصر الصراع على ورقة الترشح الثانية عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية بين فريقي دينامو زغرب الكرواتي وجينك البلجيكي، عقب تعادلهما 1 - 1 بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وضمن وست هام إنهاء مشواره في المجموعة وهو على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تواجد دينامو زغرب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام جينك، صاحب المركز الثالث، وقبع رابيد فيينا في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط. يذكر أن متصدري المجموعات الثمانية في مرحلة المجموعات، سوف تتأهل مباشرة لدور الـ16، في حين يلتقي أصحاب الوصافة في تلك المجموعات مع الفرق التي احتلت المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، في دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى الصاعدة.