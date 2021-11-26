تشافي يطالب برشلونة بالجرأة الهجومية

سيخوض برشلونة أول مباراة له خارج ملعبه تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هرنانديز أمام فياريال يوم السبت وطالب تشافي الفريق باللعب أكثر جرأة في الهجوم.

وعانى برشلونة مجددا في منتصف الأسبوع بدوري الأبطال بعدما أخفق في التسجيل مرة أخرى ليتعادل بدون أهداف على ملعبه أمام بنفيكا. وسجل برشلونة هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لكننا يجب أن نفوز السبت. لا أعتقد أن الأهداف هي التي تنقصنا. أعتقد أننا نحتاج إلى اللعب بشكل أكثر جرأة في الهجوم".

وفي الدوري الإسباني تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 20 نقطة متأخرا بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وقال تشافي "نعيش فترة صعبة ولا يمكننا تحمل المزيد من الهزائم بعد الآن. علينا الفوز في كل مباراة. فياريال منافس مباشر في الترتيب لذلك سيكون الأمر أكثر أهمية".

ويحتل فياريال بطل الدوري الأوروبي المركز 12 برصيد 16 نقطة من 13 مباراة والضغوط تتزايد على المدرب أوناي إيمري بعد أن خسر الفريق مباراة أخرى على أرضه يوم الثلاثاء وكانت بنتيجة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وفاز فياريال بمباراة واحدة فقط من آخر ست خاضها في الدوري ولا تزال الجماهير تشعر بالاستياء من إيمري.

وأغضب المدرب الإسباني الجماهير في وقت سابق من الموسم لعدم نفيه على الفور تكهنات بشأن احتمال انتقاله لتدريب نيوكاسل يونايتد قبل أن يصدر بيانا متأخرا.

وقال إيمري "فريقي يلعب جيدا. نحتاج إلى تعزيز العلاقة مع جماهيرنا والظهور بشخصية وطريقة لعب واضحة تعيد لنا الثقة وتجعلنا نشعر بقدرتنا على الفوز. نعاني من غياب النتائج الجيدة في الدوري الإسباني ونعمل جاهدين للتحسن".