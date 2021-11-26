غوارديولا: سترلينغ لاعب حاسم

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بتحسن أداء رحيم سترلينغ في المباريات الأخيرة لكنه شدد يوم الجمعة على أن الجناح الإنجليزي، يمكنه التطور أكثر في إطار سعيه لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية.



وخاض سترلينغ فترة جيدة مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا، لكنه عانى غالبا للاحتفاظ بمستواه مع فريقه هذا الموسم.



ورغم ذلك سجل هدفين في آخر مباراتين مع سيتي وأدرك التعادل أمام باريس سان جيرمان ليلهم فريقه للفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل استضافة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: من الجيد أن يسجل ويصنع الجناح أهدافاً، إنه لاعب حاسم ويعرف أنه يمكنه التحسن في موقف لاعب ضد لاعب لكن هذه خطوة لاستعادة أفضل مستوياته. لا يتعلق الأمر بالنجاح على المستوى الفردي بل الجماعي ويدخل الملعب حينما يعطيه المدرب فرصة لتقديم أفضل ما لديه.



وأشار غوارديولا إلى أن لاعبي إنجلترا بالكاد حصلوا على راحة منذ نهائي بطولة أوروبا في يوليو تموز لكن الأمر يتعلق بالعودة إلى الأساسيات.



وأوضح: حصلوا على أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للراحة وعادوا للعب مجددا ثم وصلت بطولة درع المجتمع، ولا يمكن تخيل مدى صعوبة الأمر على اللاعبين عند التنافس كل ثلاثة أيام، هذا يتطلب الكثير. لذا يجب العودة للأساسيات، أحيانا يمكن مساعدة الفريق بالعمل الدفاعي وخطوة بخطوة يسترد اللاعبون عافيتهم، عندما لا يؤدي لاعب بشكل جيد لا أشكك في مهاراته، قم بالأساسيات وخطوة بخطوة ستعود لمستواك.



وسينتظر سيتي حتى وقت متأخر قبل المباراة لتقييم حالة المصابين جاك غريليش وفيل فودين وقال المدرب الإسباني إنهما عادا للتدريبات الفردية عقب الغياب عن مواجهة سان جيرمان.

مادة اعلانية