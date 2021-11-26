كاريك: لاعبو يونايتد سيتأقلمون سريعاً على أفكار المدرب الجديد

لم يعلق مايكل كاريك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد على تقارير عن قرب تولي رالف رانغنيك المسؤولية في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه قال يوم الجمعة إن التشكيلة ستتأقلم سريعا على الأفكار الجديدة للمدرب القادم.

وتولى كاريك المسؤولية بعد إقالة أولي غونار سولشاير مطلع الأسبوع الحالي. وبعد قيادة الفريق للفوز في دوري الأبطال على مضيفه فياريال في منتصف الأسبوع سيقود كاريك يونايتد أمام تشيلسي يوم الأحد.

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وردا على سؤال من الصحفيين عن رانغنيك قال كاريك "هناك الكثير من التكهنات لكني أركز على تجهيز الفريق لمباراة تشيلسي. أعتقد أن المدرب الجديد سيكون بوسعه تطبيق أفكاره سريعا. التاريخ أظهر ذلك. في بعض الأحيان لا تتعلق المسألة بالأفكار فقط ولكن أيضا بضخ دماء فنية جديدة. هناك الكثير من أساليب وطرق اللعب والنادي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين. مهما يكن الشخص القادم والأفكار التي يرغب في تطبيقها فاني أعتقد أن اللاعبين سيتأقلمون عليها سريعا. الفريق يملك مواهب كبيرة".

وقد يواجه يونايتد لاعبه السابق روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي لعب في أولد ترافورد لموسمين قبل أن يحقق النجاح مع إنتر ميلان في إيطاليا. لكنه سيعود من إصابة وربما لا يشارك أساسيا.

وقال كاريك "من الرائع مقابلة لوكاكو مجددا. إنه لاعب رائع وهز الشباك مع جميع الأندية التي لعب لها. إذا لعب لوكاكو فاننا نعرف مدى خطورته".

وأشاد كاريك بالألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي متصدر الدوري الممتاز والذي يتفوق بفارق 12 نقطة على يونايتد الثامن.

وقال "تشيلسي فريق منظم جدا وتحسن كثيرا دفاعا وهجوما. يجيد لاعبوه الربط بين الخطوط وبناء الهجمات من الخلف وتضييق المساحات وتهديد المنافسين من خلال الأجنحة".