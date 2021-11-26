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كلوب: لسوء الحظ هناك مدرب جيد قادم ليونايتد

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كلوب
كلوب مدرب ليفربول

كلوب: لسوء الحظ هناك مدرب جيد قادم ليونايتد

لندن - د ب أ

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قال الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن وصول مواطنه رالف رانجنيك لتدريب غريمه مانشستر يونايتد، لا يعد خبرا جيدا بالنسبة للفرق الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مواطن كلوب يستعد لتولي مسؤولية المدير الفني في فريق مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق.

وكان لرانجنيك تأثير ما على مدرب ليفربول في أسلوب الضغط على المنافس، والذي كان ناجحا للغاية بالنسبة له، فيما يعلم كلوب جيدا ما يمكن توقعه منه.

وقال كلوب: لسوء الحظ هناك مدرب جيد للغاية قادم إلى إنجلترا وإلى مانشستر يونايتد.

وأضاف: رالف مدرب كبير وخبير للغاية، لقد بنى فريقين كبيرين من لا شيء وحولهما إلى فريقين يمثلان مصدر تهديد في ألمانيا وهما هوفنهايم ولايبزيغ.

وتابع: سيكون مانشستر يونايتد منظما على أرض الملعب، يمكننا ملاحظة ذلك، هذه لن تكون أخبارا جيدة للمنافسين.

وواصل كلوب: لكن جميع المدربين في العالم يحتاجون إلى وقت للتدرب مع فرقهم، فيما لن يكون لدى رالف وقت لذلك؛ لأن الفريق يلعب طوال الوقت، مما يجعل الأمر صعبا عليه.

وقال المدرب الألماني: بعيدا عن كل ذلك، إنه رجل جيد ومدرب استثنائي، إذا حدث ذلك سيأتي إلى إنجلترا.

وفي ألمانيا، وصف جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ، رانجنيك بأنه الخيار الأمثل في حال تمت الصفقة، حيث كان ناغلسمان قد بدأ مسيرته التدريبية في هوفنهايم وحتى الصيف الماضي كان متواجدا في لايبزيغ.

وقال ناغلسمان للصحافيين: أعتقد أن ذلك رائعا وأنا سعيد من أجله، أنا أحبه كثيرا وهو مدرب رائع، وسيقوم بعمل جيد مع مانشستر يونايتد.

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