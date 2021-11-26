لابورتا بثقة: سنهزم بايرن ميونخ

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه مقتنع بأن الفريق سيتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر الفوز على بايرن ميونخ في المواجهة المرتقبة في ديسمبر المقبل.

وتعادل برشلونة مع بنفيكا البرتغالي سلبيا مساء الثلاثاء الماضي، ليصبح مهددا بالخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن الفرصة لا تزال متاحة أمامه وتتمثل في الفوز على بايرن ميونخ في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

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ويحتل برشلونة، الذي يدربه المدير الفني تشافي، المركز الثاني في المجموعة الخامسة بفارق نقطتين أمام بنفيكا لكنه يواجه مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ، بينما يلتقي بنفيكا على ملعبه مع دينامو كييف الأوكراني صاحب المركز الرابع الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة أخفق فيها برشلونة في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كانت في موسم 2000 - 2001، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته حينذاك خلف ميلان وليدز يونايتد.

لكن لابورتا أبدى ثقته في قدرة برشلونة على التأهل عبر المواجهة المقررة في الثامن من ديسمبر في ميونخ، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد تشافي، نجم خط وسط برشلونة السابق.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية :الفوز على بايرن هو شيء يمكن تحقيقه، علما بأن برشلونة كان قد خسر ذهابا أمام بايرن ميونخ صفر - 3 .

وأضاف لابورتا: ستكون هناك معجزة، أنا مقتنع بأننا سنفوز. تشافي متحمس وقوي للغاية. أتمنى أن تسير كل الأمور على ما يرام بالنسبة لنا.

وأضاف لابورتا :أعتقد أنه في اللحظة التي وصل فيها تشافي، تعزز فيها الاحترام لنا من قبل منافسينا. هم يعرفون أننا بإمكاننا التأهل مجددا.