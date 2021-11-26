مورا السلوفيني يحقق فوزه الأول في دوري المؤتمر على توتنهام

تلقى توتنهام الإنجليزي خسارة موجعة أمام مضيفه مورا السلوفيني 1 - 2 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم مورا في الدقيقة 11 عن طريق تومي هوفات، قبل أن يدرك هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 72، فيما سجل ماروسا هدف الفوز لمورا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وتجمد رصيد توتنهام عند سبع نقاط في المركز الثاني، فيما حصد مورا أول ثلاث نقاط له في المسابقة لكنه خرج من حسابات التأهل باحتلاله المركز الرابع والأخير.

وكان رين الفرنسي قد ضمن صعوده إلى مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، رغم سقوطه في فخ التعادل بنتيجة 3 - 3 مع ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي.

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما يحتل فيتيس المركز الثالث برصيد سبع نقاط، حيث يتنافس على بطاقة الصعود الثانية مع توتنهام.

وضمن فريق كوبنهاغن الدنماركي صعوده إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد فوزه على الكبير على مضيفه لينكولن ريد امبس من جبل طارق 4 - صفر. وضمن منافسات المجموعة ذاتها خيم التعادل السلبي على مواجهة سلوفان براتيسيلافا السلوفاكي وضيفه باوك اليوناني.

ويتصدر كوبنهاغن المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن كل من سلوفان براتيسلافا في المركز الثاني وباوك في المركز الثالث، ليضمن صعوده إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما سيتنافس الفريقان السلوفاكي واليوناني على البطاقة الثانية. فيما يتذيل لينكولن ريد امبس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل فينورد الهولندي إلى مرحلة خروج المغلوب، عقب تعادله مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2 - 2. وضمن منافسات المجموعة ذاتها، عزز يونيون برلين أماله في بلوغ الدور المقبل، عقب فوزه على مكابي حيفا الإسرائيلي 1 - صفر.

ورفع فينورد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بالمجموعة ليحسم تأهله للدور المقبل، فيما يحتل سلافيا براغ المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن يونيون برلين صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل مكابي حيفا الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الثامنة أهدر قرة باغ أغدام الأذربيجاني فرصة الانفراد بصدارة المجموعة عقب تعادله مع أومونيا نيقوسيا القبرصي 2 - 2.

وكانت مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة ذاتها، قد افتتحت في وقت سابق من يوم الخميس بفوز بازل السويسري على مضيفه كيرات ألماتي 3 - 2.

ويتصدر بازل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متفوقا على كارباغ أغدام بفارق الأهداف قبل مواجهتهما معا في الجولة المقبلة، فيما يحتل أومونيا نيقوسيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين عن كيرات ألماتي في المركز الرابع.

وفي المجموعة الأولى فاز هلسنكي الفنلندي على ضيفه ألاشكيرت الأرميني 1 -صفر. وسجل أتومو تاناكا هدف المباراة الوحيد لهلسنكي في الدقيقة 49.

وكان فريقا ماكابي تل أبيب ولاسك النمساوي اللذان سيلتقيان في وقت لاحق من يوم الخميس قد حسما بطاقتي العبور للدور المقبل، حيث يتصدر الفريق الإسرائيلي ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الفريق النمساوي صاحب الرصيد ذاته في المركز الثاني.