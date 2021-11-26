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هالاند يعود من الإصابة قبل موعده

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المهاجم الشاب

هالاند يعود من الإصابة قبل موعده

دورتموند - فرانس برس

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سيحقق النجم النروجي إرلينغ هالاند عودة مفاجئة قبل أوانها الى المنافسات مع فريقه بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني يوم السبت بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة وفق ما أعلن مدربه ماركو روزه يوم الجمعة.

وغاب ابن الـ21 عامًا الذي سجل 18 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات هامة، شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفشل النرويج في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إلاّ أنّ المهاجم الفتاك قد يتواجد على مقاعد البدلاء للمواجهة ضد المضيف فولفسبورغ يوم السبت في البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 13.

قال روزه "سيكون معنا في الرحلة، يشعر بحال جيدة ولكن عودته ستقتصر على مشاركة قصيرة إن حصلت".

ودّع الفريق "الاصفر والاسود" المسابقة القارية الام بخسارته الاربعاء ضد سبورتنيغ 1-3 في البرتغال، كانت الثالثة تواليًا قاريًا.

ويسعى دورتموند لاستعادة خدمات هالاند قبل قمة الدوري المنتظرة السبت المقبل ضد المتصدر بايرن ميونخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، علمًا أن نقطة واحدة تفصل بين الفريقين.

وأضاف روزه "إذا انضم إلينا في فولفسبورغ وسارت الامور بشكل جيد خلال الاسبوع، سيكون حتمًا خيارًا" ضد بايرن.

وكان دورتموند توقع غياب هالاند حتى مطلع العام المقبل عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه في 19 أكتوبر الماضي ضد أياكس أمستردام الهولندي.

في غيابه، فشلت النروج قي التأهل الى كأس العالم بعد خسارتها ضد هولندا (صفر-2) لتُنهي التصفيات في المركز الثالث الذي لا يخولها حتى خوض الملحق في مارس المقبل.

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