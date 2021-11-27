أرتيتا: أرسنال لا يفكر بالتخلي عن بيبي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه اللندني لا يفكر في بيع مهاجمه نيكولاس بيبي صاحب صفقة الانتقال القياسية على مستوى النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير كانون الثاني رغم أنه ليس في أفضل أحواله.

وكان بيبي انضم إلى أرسنال قادما من ليل الفرنسي في 2019 مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 72 مليون جنيه إسترليني وتقاسم صدارة قائمة هدافي النادي في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا في جميع المنافسات، لكن مستواه تراجع في الموسم الحالي وأحرز هدفا وحيدا في تسع مباريات لعبها في جميع المنافسات.

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وردا على سؤال حول أداء بيبي بالمقارنة مع مبلغ التعاقد معه قال أرتيتا الجمعة : سنرى خلال المواسم القليلة المقبلة مدى قدرته على تحقيق ما توقعناه منه. لكن هذه إجابة صعبة ليس فقط بالنسبة له بل بالنسبة لأي لاعب، الربط بين الأداء والقيمة المادية أمر في غاية الخصوصية لأنه يتعلق بعدة جوانب مختلفة.

وتراجعت مشاركة بيبي بسبب تألق إميل سميث رو وبوكايو سكاكا هذا الموسم وتحدثت تقارير إعلامية عن قرب انتقاله في يناير لكن أرتيتا أكد أن ناديه لا يفكر في بيع اللاعب في الوقت الحالي.