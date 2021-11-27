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أرسنال يستعيد توازنه بنقاط نيوكاسل

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أرسنال نيوكاسل
مارتينيلي سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض

أرسنال يستعيد توازنه بنقاط نيوكاسل

لندن - د ب أ

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عاد فرق أرسنال لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه نيوكاسل 2 - صفر خلال المباراة، التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أرسنال بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 56 و66.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير.

وخسر أرسنال في الجولة الماضية أمام ليفربول برباعية نظيفة، لكنه تمكن من استعادة توازنه وتحقيق الفوز بهذه المباراة، ليحقق انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لنيوكاسل بعد تعادلين متتاليين، ليظل الفريق بدون أي انتصار هذا الموسم، حيث تلقى الخسارة في سبع مباريات وتعادل في ست.

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