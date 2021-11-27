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أنشيلوتي: مبابي لن يزيح فينيسيوس عن التشكيلة الأساسية

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مبابي فينيسيوس
ريال مدريد اقترب من التعاقد مع مبابي

أنشيلوتي: مبابي لن يزيح فينيسيوس عن التشكيلة الأساسية

مدريد - د ب أ

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيواصل اللعب في مركز الجناح الأيسر حتى لو تعاقد النادي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

وظهر فينيسيوس بمستوى رائع مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة على مستوى جميع المسابقات، بينما اقترب الريال من ضم مبابي (22 عاماً) الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وقال أنشيلوتي على هامش مباراة فريقه أمام إشبيلية الأحد: فينيسيوس يلعب في الجهة اليسرى وسيواصل ذلك بصرف النظر عن من سينضم للنادي.

ورفض أنشيلوتي التعليق على اللاعب الذي يتمنى ضمه إلى النادي الملكي سواء مبابي أو النرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وقال أنشيلوتي: أحب اللاعبين الجيدين. كلاهما ممتاز. تحدثت بشأن مستقبل هذا النادي وهو أمر واضح دائما.

وأضاف: الاستاد الجديد، التشكيل الذي نمتلكه يضم العديد من اللاعبين الشباب والكثير من الإمكانات مما يعني أن المستقبل سيكون أفضل.

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