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راموس يتوقع استمراره في الملاعب 5 أعوام

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راموس خلال التدريبات

راموس يتوقع استمراره في الملاعب 5 أعوام

برلين - د ب أ

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يرى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس أن بإمكانه الاستمرار في الملاعب لمدة أربع أو خمس سنوات مقبلة إذا ظل قويا على المستوى الذهني في الوقت الذي توقع فيه أن تؤهله مقوماته الجسدية للقيام بذلك.

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة في الركبة.

وقد يسجل راموس ظهوره الأول مع سان جيرمان من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه سانت اتيان غدا الأحد.

وقال راموس، 35 عاما، لشبكة "أمازون برايم" يوم السبت "أعتقد أن بإمكاني اللعب لمدة أربعة أو خمسة أعوام مقبلة".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أن تؤهلني حالتي الذهنية للقيام بذلك وأتمنى ألا أعاني من أي مشاكل جسدية أخرى".

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