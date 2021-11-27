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غوارديولا: وست هام أصعب من باريس سان جيرمان

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غوارديولا محرز
غوارديولا في مناسبة سابقة مع رياض محرز

غوارديولا: وست هام أصعب من باريس سان جيرمان

مانشستر - د ب أ

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يعتقد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه يواجه تحديا صعبا في أن يكرر أداءه البطولي الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان قبل ثلاثة أيام، عندما يواجه وست هام الأحد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي أداء رائعا حقق به فوزا مستحقا على باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي، ليحجز مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا: نعرف الفريق الذي سنواجهه. إنهم يقدمون أداء جيدا هذا الموسم كما فعلوا الموسم الماضي، على أرضهم، كانت المباراة التي لم نكن نستحق الفوز فيها. فزنا في مباراتين ولكنهم كانوا الأفضل.

وأضاف: تأهلوا الموسم الماضي للدوري الأوروبي. والآن، انظروا ماذا فعلوا في الدوري الأوروبي والدوري الممتاز.

وأكد: نعلم كم ستكون المباراة صعبة، ولكن في نفس الوقت، إنه تحد جديد وفرصة جديدة لنظهر أنفسنا، واتساق أدائنا.

وأردف: نحن سعداء للغاية لأننا وصلنا إلى دور الـ16 بدوري الأبطال. في هذا الجزء من الموسم الأمر يتعلق بألا تكون بعيدا عن صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي وخاصة عبور دور المجموعات.

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