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ليفربول يهزم ساوثهامبتون برباعية ثقيلة

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تياغو ليفربول ساوثهامبتون
ألكانتارا سجل الهدف الثالث

ليفربول يهزم ساوثهامبتون برباعية ثقيلة

ليفربول - د ب أ

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لقن ليفربول ضيفه ساوثهامبتون درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - صفر يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديوغو جوتا في الدقيقة الثانية إثر عرضية من أندرو روبرتسون من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 32 أضاف جوتا الهدف الثاني له ولليفربول إثر عرضية من محمد صلاح من الناحية اليمنى.

وسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 37 عندما سدد تياغو ألكانتارا كرة قوية اصطدمت بقدم ليانكو فوجنوفيتش ثم عانقت الشباك.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 52 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون قابلها فيرجيل فان ديك بتسديدة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

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