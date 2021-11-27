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مينيان يعود إلى حراسة مرمى ميلان

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مينيان
مينيان خضع إلى عملية جراحية الشهر الماضي

مينيان يعود إلى حراسة مرمى ميلان

ميلان - فرانس برس

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سيعود مايك مينيان، حارس مرمى ميلان، إلى المنافسات في مواجهة ساسوولو الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعافيه من جراحة في أربطة معصمه الأيسر خضع لها في أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن مدربه ستيفانو بيولي السبت.

وكان النادي اللومباردي قد أعلن آنذاك أن غياب الحارس الفرنسي سيمتد 10 أسابيع بعد الجراحة. لكن بيولي أعلن أمام الصحافيين أن الحارس البالغ 26 عاماً، سيكون في عداد الفريق لخوض مباراة ساسوولو الأحد على ملعب سان سيرو.

ويتنافس ميلان مع نابولي على صدارة الدوري مع 32 نقطة من 13 مباراة للطرفين اللذين لم يحققا أي فوز في آخر مباراتين في الدوري.

قال بيولي عن الحارس الذي خاض مباراة دولية واحدة مع فرنسا: مايك بحال جيدة، يتدرّب مع الفريق منذ السبت الماضي، سيلعب غداً، أنا سعيد من أداء لكن مايك سيعود غداً.

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