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هالاند يهز الشباك في عودته بعد الإصابة

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هالاند
هالاند وصل إلى هدفه رقم 50 في المسابقة

هالاند يهز الشباك في عودته بعد الإصابة

برلين - رويترز

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هز إرلينغ هالاند الشباك في عودته من الإصابة ليقود بروسيا دورتموند لقلب تأخره إلى فوز 3-1 على مضيفه فولفسبورغ والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

ويملك دورتموند 30 نقطة، متقدما بنقطتين على بايرن ميونخ، الذي يستضيف أرمينيا بيليفيلد في وقت لاحق من اليوم. ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل.

وتقدم فولفسبورغ بعد دقيقتين عندما هز فاوت فيغهورست الشباك بضربة رأس بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن دورتموند، الذي ودع دوري أبطال أوروبا عقب خسارته 3-1 أمام سبورتنغ لشبونة يوم الأربعاء، أدرك التعادل بركلة جزاء من إيمري تشان في الدقيقة 35 بعد سقوط القائد ماركو رويس داخل منطقة الجزاء.

ومنح دونيل مالن التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة من رويس، ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات.

وشارك هالاند، العائد من إصابة أعلى الفخذ، في الشوط الثاني، وبدا جاهزا لمواجهة بايرن الأسبوع المقبل.

وأحرز المهاجم النرويجي الهدف الثالث بتسديدة مباشرة قبل تسع دقائق من النهاية، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفاً في الدوري بعمر 21 عاما و128 يوما.

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