أتلتيكو يقسو على قادش برباعية

فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه قادش 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد توماس ليمار وأنطوان غريزمان وأنخيل كوريا وماثيوس كونيا في الدقائق 56 و70 و76 و87، فيما سجل هدف قادش أنطوني لوزانو في الدقيقة 86.

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وأصبح هذا الانتصار هو الثامن لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه هي الخسارة السابعة لقادش في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد قادش عند12 نقطة في المركز السابع عشر.