إنتر يزيد الضغط على فرق المقدمة بنقاط فينيسيا

اقتنص فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا من مضيفه فينيسيا 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى استاد ستاد بير لويجي بينزو، تقدم التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 34 وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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ورفع إنتر ميلان حامل اللقب رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر وميلان الوصيف، وتوقف رصيد فينيسيا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلتقي نابولي مع ضيفه لاتسيو يوم الأحد كما يستضيف ميلان فريق ساسولو.