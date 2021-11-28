بوكيتينو قلق من إصابة نيمار

يخشى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان أن تكون إصابة الجناح البرازيلي نيمار إصابة خطيرة، رغم اعترافه بأن الصور التي شاهدها للواقعة التي جرت يوم الأحد لا تبدو جيدة.

واضطر نيمار للخروج على محفة في وقت متأخر من عمر مباراة سان جيرمان ومضيفه سانت إيتيان ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد إصابته في كاحل القدم، حيث كانت النتيجة تشير حينها لتقدم فريق العاصمة 2 - 1 على منافسه.

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وأضاف ماركينيوس الهدف الثالث لسان جيرمان قبل النهاية بدقائق قليلة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الضيف 3 - 1، غير أن الاهتمام في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة كان منصبا على إصابة نيمار.

وظهر نيمار وهو متأثرا بشدة بالإصابة التي تعرض لها، وبينما كان يأمل في تعافى النجم البرازيلي سريعا، أوضح بوكيتينو أنه يتعين على سان جيرمان انتظار التشخيص النهائي يوم الاثنين.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي: لا يوجد شيء آخر نقوله في الوقت الحالي، الألم الذي شعر به في ساقه مع كاحله الذي التوى. سنجري فحوصات غدا وسنرى.آمل ألا تكون إصابة كبيرة وأن يعود مع الفريق بسرعة. لكن الوضع يبدو غير جيد

ونشر نيمار بعد ذلك تحديثا على حسابه الرسمي في "إنستغرام" إذ كتب: دعونا نتعافى، للأسف هذه الانتكاسات هي جزء من حياة الرياضي. سأعود بشكل أفضل وأقوى.