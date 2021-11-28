تشافي يصف فوز برشلونة على فياريال بـ"غير المستحق"

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة أن الفوز 3 -1 على ملعب فياريال مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم سيمنح لاعبيه دفعة معنوية رغم اعترافه بأن الأداء لا يعكس النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة الكفتان كانتا متساويتين، فياريال فريق رائع ، خلال المباريات الثلاث التي أشرفت فيها على الفريق كانت تلك المباراة هي الأكثر سيطرة بالنسبة لنا لكنها أقل مباراة نستحق الفوز بها.

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وأضاف: المباراة كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل بدلا من خروجنا فائزين، إنها نتيجة كبيرة وتمنحنا دفعة معنوية كبيرة.

وأشار: إنه انتصار مذهل يمنحنا الكثير من الثقة لمواصلة النضوج، الفوز يمنحنا الحياة.

وختم بالقول اليوم كان الفوز لروح الفريق، عندما لا نلعب بشكل جيد فعلينا أيضا أن نفوز، نحن برشلونة.

واستهل تشافي مشواره مع برشلونة بالفوز على اسبانيول بهدف دون رد الأسبوع الماضي عقب خلافة الهولندي رونالد كومان في منصب المدير الفني، قبل أن يقود النادي الكاتالوني للفوز على ملعب فياريال مساء السبت.

وتقدم برشلونة بهدف سجله فرينكي دي يونy في الدقيقة 48، وتعادل فياريال عن طريق صامويل شوكويزي في الدقيقة 77، ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88 قبل أن يختتم فيليب كوتينيو أهداف برشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.