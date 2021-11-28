روزه يطالب دورتموند بالتحسن قبل لقاء بايرن

أكد ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أنه يتعين على فريقه تحسين أدائه قبل مواجهة البطل وصاحب الصدارة بايرن ميونخ في لقاء القمة ضمن الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.

وجاءت تصريحات روزه بعد أن قلب فريقه تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على فولفسبورغ يوم السبت.

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وهز إرلينغ هالاند نجم هجوم دورتموند الشباك لدى عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما رفع الفوز رصيد دورتموند إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن النادي البافاري قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في الرابع من ديسمبر المقبل.

وجاء فوز دورتموند المحلي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، وقال المدرب روزه: الكل ينتظر لقاء القمة مع بايرن، وبصفة عامة نحن نعرف أنه يتعين علينا العمل على تحسين بعض الجوانب.

وأضاف روزه :علينا تحسين أدائنا إذا أردنا تشكيل تهديد فعلي لبايرن عندما يحل ضيفا علينا الأسبوع المقبل واغتنام الفرصة وإثبات جدارتنا.

وكانت عودة هالاند (21 عاما) بعد التعافي بمثابة دفعة كبيرة لفريقه بينما سجل اللاعب النرويجي الشاب رقمين قياسيين السبت عندما أصبح أصغر لاعب سنا يحرز 50 هدفا في الدوري الألماني وفي أقل عدد من المباريات.

وعنه قال المدرب روزه: وجود إرلينغ في الملعب يمنحا الكثير من الطاقة.. إنه لاعب يحدث الفارق ولا يمكن الاستغناء عن جهوده لمدة طويلة.