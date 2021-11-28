سيتي يهزم وست هام ويستعيد المركز الثاني

استعاد مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي ظل أجواء ثلجية على ملعب "الاتحاد" تقدم سيتي بهدف عن طريق نجمه الألماني إيلكاي غندوغان في الدقيقة 33، ثم أضاف فيرناندينيو الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما تكفل مانويل لانزيني بإحراز هدف وست هام الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة ليستعيد المركز الثاني، الذي حصل عليه ليفربول مؤقتا، بفارق الأهداف خلف تشيلسي المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل استضافة مانشستر يونايتد في وقت لاحق بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 23 نقطة في المركز الرابع.