غوارديولا: لن أدرب أي فريق في إنجلترا غير سيتي

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لن يدرب أي فريق آخر في البطولة، وأنه يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي لأطول فترة ممكنة.

وتولى غوارديولا (50 عاما) تدريب سيتي في 2016، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

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وكشف غوارديولا إنه يود قيادة تدريب أحد المنتخبات في نهائيات كأس العالم في يوم من الأيام.

وردا على سؤال حول إمكانية تدريب منتخب إنجلترا أشاد غوارديولا بمدرب إنجلترا الحالي غاريث ساوثغيت وبجهوده مع المنتخب، وقال: أود ذلك. قلت غير مرة إنه عندما تنتهي مهمتي هنا فإنني أود قيادة منتخب في نهائيات كأس العالم. لكن ليس من السهل تحقيق ذلك لأن العدد محدود، أتمنى ذلك. لكن إن لم يتحقق هذا فلا مشكلة وسأستمر في العمل مع الأندية.

وأضاف المدرب المخضرم: لكن بالنسبة لإنجلترا فإنني طوال وجودي هنا سأبقى دوما مدربا لمانشستر سيتي وإذا قدر لي العودة فإنها ستكون مع مانشستر سيتي إذا أرادوا هم ذلك. لن أدرب أي فريق أخر في إنجلترا غير مانشستر سيتي.

وقدم غوارديولا التهنئة إلى ساوثغيت بعد توقيعه عقدا جديدا مع الاتحاد وقال إنه لا يرغب "في انتزاع أي منصب من أي شخص".

وقال مدرب سيتي أيضا: أود الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة... بعد ذلك لا أعرف ما الذي سيحدث.

ويحتل سيتي حاليا المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من 12 مباراة وسيلتقي مع ضيفه وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع في وقت لاحق يوم الأحد.