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كلوب: جوتا .. "صفقة مثالية"

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جوتا ليفربول ساوثهامبتون
جوتا سجل هدفين في مرمى ساوثهامبتون يوم السبت

كلوب: جوتا .. "صفقة مثالية"

ليفربول - رويترز

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أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء لاعبه ديوغو جوتا بعد تسجيله هدفين في الفوز يوم السبت 4-صفر على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ووصف المهاجم البرتغالي بأنه "صفقة مثالية".

وأحرز جوتا أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عندما هز شباك ساوثهامبتون بعد مرور 97 ثانية من بداية المباراة ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الأول ليتقدم ليفربول إلى المركز الثاني بين فرق البطولة العشرين.

وأحرز جوتا (24 عاما) 21 هدفا في 46 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من وولفرهامبتون واندرارز في سبتمبر من العام الماضي.

وقال كلوب للصحافيين بعد المباراة: ديوغو لاعب استثنائي وشاب استثنائي.. كان انضمامه إلينا بمثابة صفقة مثالية لأنه يملك كل المهارات والقدرات المطلوبة.

وأضاف المدرب الألماني: يملك المهارات الفنية والقدرات البدنية وهو في غاية الذكاء وبوسعه استيعاب كل الجوانب الخططية بسرعة كبيرة.

وغاب جوتا عن الملاعب مدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الركبة في الموسم الماضي لكن يقدم حاليا أداء متميزا وقال عنه المدرب كلوب: هو لاعب سريع ولديه الرغبة في إنهاء المواقف بطريقة جيدة تماما، وأعتقد أن سجله التهديفي جيد جدا إن لم أكن مخطئا.

وأردف كلوب: الحمد لله على عودته بعد الإصابة التي تعرض لها في العام الماضي والتي لم تكن في صالح الفريق مطلقا.. أنا حقا سعيد بذلك.

وفي الجولة القادمة يلتقي ليفربول مع جاره في منطقة مرسيسايد إيفرتون الأربعاء المقبل.

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