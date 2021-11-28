كييزا يغيب عن يوفنتوس حتى العام الجديد بسبب الإصابة

قد يغيب فيدريكو كييزا مهاجم يوفنتوس حتى نهاية العطلة الشتوية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وفقا لإعلان ناديه يوم الأحد بعد إصابة اللاعب في فخذه خلال الخسارة 1-صفر أمام أتالانتا.

وخسر يوفنتوس للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم يوم السبت، ليجد نفسه ثامنا في جدول الترتيب، وسيحاول التعافي سريعا خلال ديسمبر دون أحد أبرز لاعبيه. وقال يوفنتوس في بيان مقتضب يوم الأحد إن كييزا تعرض لإصابة بشد في عضلات الفخذ الخلفية للقدم اليسرى.

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وأضاف أنه من المتوقع غياب اللاعب حتى العطلة الشتوية في إيطاليا والتي تبدأ من 22 ديسمبر وحتى السادس من يناير المقبل.