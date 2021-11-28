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ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس على سانت إيتيان

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ميسي باريس سانت إيتيان
ميسي خلال المباراة التي كسبها فريقه 3-1

ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس على سانت إيتيان

باريس - رويترز

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صنع ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيان، بينما تعرض نيمار لإصابة محتملة في الكاحل أجبرته على مغادرة الملعب على محفة يوم الأحد.

واستفاد سان جيرمان جيدا من طرد تيموتي كولودزيتشاك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليمرر ميسي الكرة إلى زميله ماركينيوس ليسجل هدفين من ضربتي رأس وأضاف أنخيل دي ماريا هدفا بينهما، ليقلب الفريق الزائر الطاولة على صاحب الأرض الذي تقدم عبر ديني بوانغا.

ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة، لكن ستاد رين صاحب المركز الثالث يملك فرصة التفوق على نيس واحتلال المركز الثاني عندما ينتقل لمواجهة لوريان في وقت لاحق.

ويتذيل سانت إيتيان، الذي كان ندا للمتصدر رغم لعبه بعشرة لاعبين معظم فترات المباراة التي سقطت خلالها الثلوج على استاد جيفري جيشار، برصيد 12 نقطة.

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