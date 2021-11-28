ميلان يخسر بشكل مفاجئ أمام ساسوولو

أهدر ميلان فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم ولو بصورة مؤقتة عقب خسارته المباغتة 1 - 3 أمام ضيفه ساسوولو يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.

وتقدم ميلان بهدف حمل توقيع أليسيو رومانيولي في الدقيقة 21، لكن تقدم الفريق اللومباردي لم يدم طويلا، بعدما أحرز جيانلوكا سكاماكا هدف التعادل لساسوولو في الدقيقة 24.

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وبينما حاول ميلان معاودة التقدم من جديد، أحرز ساسوولو الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الدنماركي سيمون كير، مدافع الفريق المضيف، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33.

وعزز دومينيكو بيراردي تقدم ساسوولو، بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن تتضاعف معاناة ميلان في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد رومانيولي في الدقيقة 77.

وتجمد رصيد ميلان، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة عقب خسارته من فيورنتينا في المرحلة الماضية، عند 32 نقطة، ليبقى في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، الذي ربما ينفرد بالقمة حال فوزه أو حتى تعادله مع ضيفه لاتسيو في وقت لاحق بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد ساسوولو، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، التي حصد خلالها نقطة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.