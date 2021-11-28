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يونايتد يحقق تعادلاً ثميناً أمام تشليسي

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مباراة الفريقين

يونايتد يحقق تعادلاً ثميناً أمام تشليسي

لندن - د ب أ

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أهدر تشيلسي نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

رغم التعادل، ظل تشيلسي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، متصدرا للمسابقة برصيد 30 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب).

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حصد انتصارا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم يونايتد بهدف في الدقيقة 50 حمل توقيع جيدون سانشو، الذي استغل هفوة ساذجة من الإيطالي جورجينيو، الذي سرعان ما صحح خطأه بإحرازه هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وحاول الفريق اللندني انتزاع النقاط الثلاث في الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليظل عاجزا عن تحقيق الفوز على يونايتد في مبارياتهما ببطولة الدوري منذ أكثر من 4 أعوام.

ويرجع آخر انتصار لتشيلسي على يونايتد في المسابقة إلى الخامس نوفمبر 2017 عندما فاز عليه 1 - صفر على ملعب (ستامفورد بريدج)، الذي استضاف اللقاء.

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