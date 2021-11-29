أسامواه: عودة هالاند تعني بقاء دورتموند في المنافسة

أكد جيرالد أسامواه مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق يوم الاثنين أن عودة المهاجم إرلينغ هالاند من الإصابة تعني أن بوروسيا دورتموند منافس حقيقي على اللقب، وجاء ذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم .

وغاب النجم النرويجي هالاند عن الملاعب لأسابيع بسبب إصابة في أعلى الفخذ، لكنه عاد بشكل أسرع مما كان متوقعا وشارك من مقعد البدلاء وسجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ 3 - 1 يوم السبت.



وشهدت المرحلة نفسها من الدوري الألماني أمس الأول السبت فوز بايرن ميونخ على أرمينيا بيليفيلد، ليظل بايرن ميونخ في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم السبت المقبل.

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وذكر أسامواه في مقاله لمجلة "كيكر" الألمانية : حقيقة عودة هالاند من الإصابة تجعل بوروسيا دورتموند مرشحا للقب بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في الأسابيع الماضية. انتم تعرفون وقد رأيتم في مباراة فولفسسبورغ، الفارق الذي يحدثه تواجد هالاند.

وأضاف أسامواه أن هالاند يمكنه حمل الفريق بأكمله من خلال الحماس الهائل الذي يتمتع به، وتابع : بايرن يعاني حاليا. واللحظة تبدو مناسبة للتغيير في قمة جدول الدوري يوم السبت، لكن يمكنني القول من خلال خبرتي كقاعدة ، بايرن يكون حاضرا عندما يكون الأمر مهما.