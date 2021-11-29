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رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني

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رونالدو في لقاء سابق مع مانشستر يونايتد

رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني

العربية. نت

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أبدى كرستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، غضبه من تصريحات باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، المؤسسة لجائزة الكرة الذهبية، ووصفه بالكاذب.

وكان باسكال فيريه قد ذكر في تصريحات سابقة أن رونالدو يرغب في إنهاء مسيرته متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكرات الذهبية.

ورد رونالدو في حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: كذب باسكال فيريه عندما ذكر بأن طموحي الوحيد هو إنهاء مسيرتي متفوقا على ميسي، لقد استخدم اسمي للترويج لمجلته التي يعمل بها، ومن غير المقبول أن يكذب المسؤول عن هذه الجائزة المرموقة بهذه الطريقة.

وأضاف النجم البرتغالي: أفوز دائمًا لنفسي وللأندية التي أمثلها، أنا لا أفوز ضد أي شخص، وأكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها وللمنتخب الوطني في بلدي.

وأردف: أكبر طموح في مسيرتي هو أن أكون مثالاً جيدًا لكل من يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وأن أترك اسمي مكتوباً بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، وسأختتم حديثي بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد التالية.

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