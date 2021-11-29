قذيفة فينيسيوس في مرمى إشبيلية تبعد الريال بالصدارة

قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه إشبيلية 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله رافييل مير فيسينتي في الدقيقة 12، وتعادل كريم بنزية للريال في الدقيقة 32، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 87.

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ورفع الريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات.