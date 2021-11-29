قرعة مونديال الأندية تضع تشيلسي في طريق الهلال السعودي

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الهلال السعودي ضد الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي.

وسحبت القرعة، مساء الاثنين، في حفل قدم عبر تقنية الفيديو من مدينة زيوريخ السويسرية مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وسيلعب الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مواجهة الدور الأول، على أن يلعب الفائز منهما ضد الهلال السعودي في ربع النهائي، في حين يلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وفيما يخص مواجهات نصف النهائي، سيواجه الفائز من مباراة الهلال السعودي و"الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي" تشيلسي الإنجليزي، فيما سينتظر بالميراس البرازيلي الفائز من مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.