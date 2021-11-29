كين يدعو زوجين من تكساس لحضور مباراة توتنهام

وجه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الدعوة لاثنين من المشجعين لمشاهدة إحدى مباريات الفريق في لندن، بعد سفرهما لمدة 34 ساعة من تكساس لحضور مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تأجلت بسبب تساقط الثلوج.



ووجه كين هذه الدعوة بعدما قرأ عن مأساة المشجعين كين وبراندي ساكستون على "تويتر"، إذ تأجلت المباراة التي كانت مقررة على أرض بيرنلي قبل انطلاقها بوقت قصير بعد سقوط الثلوج بشكل كثيف على ملعب تورف مور.



وقال كين ساكستون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الاثنين: تحدث معظم من تفاعلت معهم على تويتر عن مدى شعوري بالإحباط وخيبة الأمل. لكني جئت إلى هنا بشكل أساسي لأكون مع أصدقائي وتكوين صداقات جديدة. لذلك سواء كانت هناك كرة قدم أو لا نجحت في التعرف على بعض الأشخاص الرائعين حقا وكذلك تعرفت على أصدقاء جدد.



والآن يخطط الزوجان لحضور مباراة توتنهام على أرضه أمام برنتفورد يوم الخميس المقبل، وكمكافأة على جهودهما تمت دعوتهم للاستمتاع بالمباراة كضيفين على قائد إنجلترا كين.



وقال كين عبر "تويتر": لالتزامكما وتعويضكما عن إلغاء المباراة، أود دعوتكما لمشاهدة إحدى مباريات الفريق على أرضه كضيفين لي في المرة القادمة لكما في لندن.

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