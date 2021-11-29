مانشستر يونايتد يعلن تعيين رانغنيك حتى نهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين رسميا تعيين رالف رانغنيك مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وأنه لا يتبق سوى متطلبات تأشيرة العمل.

ويتولى الألماني رانغنيك (63 عاماً) تدريب مانشستر يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو، النادي الذي كان يتولى فيه منصب مدير الرياضة والتطوير وفي نهاية الموسم، سيتولى دورا استشاريا في مانشستر يونايتد لمدة عامين آخرين.

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ويحل رانغنيك محل مايكل كاريك الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في مباراتين فقط إثر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني قبل أكثر من أسبوع.

وقال رانغنيك في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت : أنا متحمس للعمل مع مانشستر يونايتد وأصبح تركيزي على قيادة الفريق للنجاح هذا الموسم.

وأضاف : الفريق مليء بالمواهب ويحظى بتوازن هائل بين الشباب والخبرة. سأكثف كل جهودي خلال الأشهر الست المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على استغلال إمكاناتهم، سواء على الجانب الفردي، أو على صعيد الفريق وهو الأهم.

وتابع :"وبعد ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى البعيد على أساس استشاري.