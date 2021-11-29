نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان فترة طويلة

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين في بيان، اليوم الاثنين، إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب ثمانية أسابيع عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من مضيفه سانت إيتيين يوم الأحد.



وأضاف البيان: الفحوصات التي جرت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور من التواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة. ومن المتوقع غيابه عن الفريق من ستة إلى ثمانية أسابيع.



وأضاف باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

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