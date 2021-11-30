أنشيلوتي يغري مبابي ويكشف مشكلة هازارد

أصبح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مستعدا لإجراء تعديلات على تشكيلة فريقه في مباراة أتلتيك بلباو المقرر إقامتها يوم الأربعاء، والتي تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز على إشبيلية 2 - 1.

وسجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في مباراة الأحد، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانا سيشاركان منذ البداية مرة أخرى، حيث يهدف الريال لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري والحفاظ على فارق الأربع نقاط الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه في الصدارة.

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وأثناء مناقشته عما إذا كان سيقوم بإجراء تعديلات في التشكيل أم لا، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، قال أنشيلوتي: إنه تقييم أقوم به كل يوم. ديناميكية الفريق حاليا جيدة للغاية. لن أقوم بعملية التدوير من أجل هذا، ولكن إذا كان لدينا أي مخاطر بالطبع سنقوم بها.

وأردف: نواجه فريقا منظما للغاية في الدفاع. مارسيلينو يدرب فريقه ككل بشكل جيد، خاصة من حيث الحس الدفاعي.

وأكد: هذه المباراة ستطلب منا الكثير، ونحن بحاجة إلى بعض الوضوح الهجومي. إنهم أيضا فريق يهاجم بشكل عمودي، لذلك يجب أن نظهر توازنا جيدا.

ورغم أنه مضطر للتعامل مع مشاكل الإصابات وجدول مزدحم، أعاد أنشيلوتي التأكيد أن الريال على الأرجح لن يقوم بجلب لاعبين جدد في يناير الماضي.

وقال: لدينا الصيف لتحسين الفريق. لا أحب استخدام فترة الانتقالات الشتوية لتعديل الفريق لأن هذا يعني أن هناك شيئا خاطئا حدث في الصيف.

وأكد: إذا كان اللاعبون غير سعداء سنفكر في هذا، ولكننا لا نتطلع للتعاقد مع أي لاعب. الفريق جيد وسينافس حتى النهاية.

وحول عدم فوز مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية وإمكانية تحقيقها حال انضمامه إلى ريال مدريد، ذكر أنشيلوتي: اللعب لنادٍ عظيم يساعدك بالطبع. إنها جائزة مهمة، لكنها جائزة فردية، لم أر بنزيمة أو كورتوا يبكون لعدم فوزهما بالجائزة.

وتحدث مدرب ريال مدريد عن عدم مشاركة هازارد، قائلا: مشكلة هازارد جسدية، عليه أن يحسن حالته.