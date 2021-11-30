الإسباني بيدري أفضل لاعب شاب في العالم

توج الإسباني بيدري لاعب فريق برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمة مجلة "فرانس فوتبول".

وتفوق بيدري على العديد من المواهب الشابة وفي مقدمتهم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ ومواطنه فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن وثنائي بوروسيا دورتموند المكون من الإنجليزي جود بيلينغهام والأميركي جيو رينا بجانب البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان والإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب آرسنال والبلجيكي جيريمي دوكو لاعب رين والهولندي ريان جرافنبيرتش لاعب أياكس أمستردام.