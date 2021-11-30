الإيطالي دوناروما أفضل حارس مرمى في العام

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى على مستوى العالم في 2021، خلال حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" يوم الاثنين.

وتوج دوناروما بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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وتفوق دوناروما على العديد من نجوم حراسة المرمى حول العالم وهم البرازيلي إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي) والدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) والسنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) والسلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان).