بوكيتينو يرفض "النقاش" مع كروس ومنتقدي فوز ميسي

اعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بأن مواطنه ليونيل ميسي يستحق بجدارة إحراز الكرة الذهبية، وبأنه لا "مجال للنقاش إطلاقا" في هذا المجال في الوقت الذي انتقدت فيه الصحف الألمانية هذا الخيار، لاسيما أنّ المنافس الرئيس لميسي كان مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد أحد الذين انتقدوا فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته، مشيراً إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وكريم بنزيمة زميله الحالي يستحقان الفوز بالجائزة.

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وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة فريقه لنيس في الدوري الفرنسي: أود أنّ أهنئ ليو ميسي وعائلته. إنه إنجاز ضخم. نحن جميعاً سعداء، يستحق تماماً الكرة الذهبية ولا نقاش في هذا الموضوع. أستطيع أن أتفهم أن البعض لا توافق على هذا الخيار لكني أعتقد بأنه يستحقها جداً.

وأوضح: نأمل أن تكون هذه الجائزة المدماك للبناء على ما يمكن أن تكون الكرة الذهبية الثامنة له. نحن جميعاً سعداء لتواجد ميسي هنا. نأمل أن نرى في نهاية الموسم بالإضافة إلى الجوائز الفردية، كؤوساً جماعية، هذا ما نريده في هذا النادي.



ونال ميسي الكرة الذهبية السابعة في مسيرته وهو رقم قياسي لكن بعض الأصوات تعالت، لاسيما في ألمانيا منتقدة هذا الخيار وعدم اختيار ليفاندوفسكي للجائزة المرموقة، فيما وصفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار الخيار بأنه "فضيحة".