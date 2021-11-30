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توني كروس: ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية

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ميسي كروس برشلونة ريال مدريد
كروس يحاول قطع الكرة أمام ميسي إبان لعب الأخير مع برشلونة

توني كروس: ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية

مدريد - د ب أ

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رأى توني كروس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو زميله السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالي، وكريم بنزيمة زميله الحالي، يستحقان الفوز بجائزة الكرة الذهبية أكثر من ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما قال كروس في مدونته الصوتية : جائزة ميسي غير مستحقة على الإطلاق. لا يوجد شك أن ميسي، مع كريستيانو، كانا أفضل لاعبين في العقد الماضي، ولكن هذا العام كان ينبغي وجود لاعبين آخرين قبله.

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وأضاف : بالنسبة لي، كان يفترض أن يكون بنزيمة هو الأول، إذا كنت تبحث بالفعل عن أفضل لاعب فردي في العام الماضي. يمكنني أن أرى من مسافة قريبة كم هو لاعب كرة قدم مذهل.

إلى ذلك، قال " عندما أرى كم الأهداف الحاسمة التي سجلها رونالدو مؤخرا، مانشستر يونايتد مازال في دوري أبطال أوروبا بفضله، من ثم في نظري، كريستيانو كان يستحق أن يحصل على مركز أمام ميسي."

وجاء روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، في المركز الثاني هذا العام، متفوقا على جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي وفريق تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه يوم الاثنين، بفضل نجاحه على المستوى الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، إذ كان عاملا رئيسيا في فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أميركا، بعد أن ساهم في تسعة أهداف من 13 هدفا سجلها منتخب بلاده في البطولة التي أنهت انتظاره في الحصول على لقب دولي.

في حين حصل رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، على المركز السادس، وهي أول مرة يفشل فيها في التواجد بين أفضل ثلاثة لاعبين في آخر 11 عاما، ولكن كروس قال إن رونالدو وبنزيمة الذي جاء في المركز الرابع، قدما أداء أفضل من ميسي هذا العام.

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