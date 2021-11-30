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ديمبلي يهدد إدارة برشلونة

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ديمبلي

ديمبلي يهدد إدارة برشلونة

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن وكلاء اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، هددوا إدارة برشلونة، برحيل اللاعب مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال عدم تجديد عقده في الوقت الحالي، مع عدم سماع أي عروض في يناير.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء الدولي الفرنسي ضغطوا على برشلونة، من أجل تجديد عقده، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع حاسم بخصوصه في الأسبوع الجاري لتحديد مستقبل اللاعب البالغ من العمر "24 عاما".

وأضاف التقرير: أوضحت بيئة لاعب برشلونة أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده، فلن يسمعوا أي عرض في الانتقالات الشتوية مهما كانت قيمته، إما أن يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، أو أن ديمبلي سيغادر الفريق في الصيف بشكل مجاني.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تعتقد أنه لا يوجد هامش للتفاوض، لاسيما أن اللاعب سيكون قادرا على التوقيع لأي ناد اعتبارا من يناير، وسيعملون على تحسين العقد وتقديمه إلى ديمبلي، الذي أبلغ المدرب والإدارة أن نيته الاستمرار في "كامب نو"، ولعب دور هام في الفريق والاستمرار في التطور، كما أنه يشعر بالراحة في النادي الكتالوني.

لكن تقرير "سبورت" كشف أن وكلاء اللاعب استمروا في المماطلة ولم يقبلوا آخر عرض قدم من برشلونة، والذي كان عبارة عن عقد لمدة ثلاثة سنوات مع الحفاظ على الراتب الحالي، وإضافة متغيرات حسب الأهداف المسجلة.

وانضم الشاب الفرنسي إلى برشلونة قادما من دورتموند الألماني في أغسطس 2017، مقابل 135 مليون يورو، ولعب مع الفريق الكتالوني 121 مباراة، سجل 30 هدفا وساهم في صناعة 21 هدفا، إلا أنه تعرض لعدة إصابات خلال فترات مختلفة غاب على إثرها عن الفريق لقرابة الـ 700 يوم.

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