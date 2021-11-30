غوارديولا يكشف موقف غريليش ودي بروين

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيتخذ قرارا في اللحظات الأخيرة بشأن ضم جاك غريليش إلى القائمة التي تسافر لمواجهة ناديه السابق أستون فيلا يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما لم يتدرب صانع اللعب كيفن دي بروين حتى الآن بعد إصابته بكوفيد-19.



وغاب غريليش لاعب منتخب إنجلترا، الذي انضم إلى سيتي في أغسطس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.47 مليون دولار)، عن آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات بسبب إصابة غير محددة.



ومع توقع استمرار غياب البلجيكي دي بروين عن لقاء أستون فيلا، ربما يبحث سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر بعد 13 مباراة، عن حلول أخرى أمام فريق المدرب ستيفن جيرارد.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين: كيفن لم يتدرب. نتيجة آخر فحص خضع له كانت سلبية لكنه لم يخض أي مران. تدرب جاك أمس وسيتم اختباره اليوم لمعرفة ما إذا كان بوسعه السفر. كيفن يحتاج إلى وقت لاستعادة لياقته. المصابون بكوفيد يشعرون بالإرهاق ويحتاجون إلى وقت. يحتاج إلى أن يكون في كامل لياقته لكي يلعب بأعلى مستوى عنده.



وأضاف: فيل فودن وجاك في الموقف نفسه، ربما يستطيعان اللعب يوم الأربعاء لكن ليس دقائق كثيرة. نحن في موقف صعب لأن اللاعبين لعبوا دقائق عديدة. سنرى ما سيحدث بعد المران.



وسجل غريليش (26 عاما) هدفين وصنع ثلاثة في جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم وأبدى غوارديولا ثقته في قدرة اللاعب البالغ من العمر "26 عاما" على التحسن مع استمرار تأقلمه على الفريق.



وقال المدرب الإسباني في إشارة إلى مباراة أستون فيلا في ملحق الترقي للدوري الممتاز في موسم 2018-2019 "إذا قمت بتحليل المباريات، فهو لا يلعب بشكل سيئ لقد قدم أداء جيدا في أستون فيلا والتزم بالبقاء في النادي والترقي. عاد من منتخب إنجلترا مصابا. نأمل أن يعود ويستعيد مستواه خطوة بخطوة. أمامنا ستة أو سبعة أشهر. لا أعتقد أن أفضل نسخة من غريليش سنراها في الموسم المقبل، أنا أفكر في الموسم الحالي.



وقال جيرارد إن غريليش يستحق استقبالا حارا من جماهير أستون فيلا لكن يجب أن يتوقع ذلك فقط بعد أن تنتهي مسيرته.



وأضاف جيرارد الذي يتطلع إلى قيادة أستون فيلا صاحب المركز 13 لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي "استفاد النادي منه كثيرا ونتمنى له التوفيق، لكن ليس في مباراة الأربعاء، وأردف: نحن بحاجة إلى هذه المباراة لنرى أين نحن. يجب أن نشعر بالرضا عن أنفسنا ولكننا نعلم أننا بحاجة إلى أن نكون أفضل من المباراتين السابقتين. أريد أن يواجه لاعبو فريقي الأمر، وأن يكونوا في المقدمة ويتحلون بالجرأة وأن يجعلوا الأمر صعبا حقا لمدة 90 دقيقة على الخصوم.

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