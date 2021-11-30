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كلوب: فان ديك لن ينسى ما حدث في ملعب إيفرتون

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فان ديك ليفربول بيكفورد إيفرتون
فيرجيل تعرض إلى إصابة خطيرة الموسم الماضي

كلوب: فان ديك لن ينسى ما حدث في ملعب إيفرتون

ليفربول - د ب أ

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أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لن ينسى ما حدث له حينما يعود لزيارة ملعب "غوديسون بارك" لمواجهة إيفرتون في ديربي "ميرسي سايد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيعود فيرجيل إلى ملعب إيفرتون بعد مرور 13 شهرا على تعرضه لإصابة خطيرة في نفس الملعب بعد تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق المضيف في الدقيقة 11 من مباراة الفريقين الموسم الماضي، إذ تسبب التدخل في تعرض المدافع الهولندي لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى لينتهي موسمه في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي.

وعاد المدافع الهولندي بكامل لياقته البدنية ليبدأ الموسم الحالي مع ليفربول، وبينما قد لا يتمكن من استعادة كامل مستواه، فإن كلوب لا يشعر بأن تحقيق ذلك سيكون بعيدا.

لكن في الوقت الذي يستعد فيه فان ديك للدخول مجددا في نفس الأجواء الساخنة لديربي"ميرسي سايد"، فإن كلوب يتقبل حقيقة أن لاعبه قد يتذكر بعض الأحداث خلال خوضه لتلك المباراة.

وقال المدير الفني لليفربول: نحن بشر ومن الصعب نسيان تلك الأشياء بالطبع، لكن ذلك الموقف يحدث دائما في كرة القدم، أنه موقف لا يجب حدوثه في كرة القدم، هذا لا يحدث دائما، لا أتذكر حدوث ذلك الأمر في مباراة ما.

وتابع: من سوء الحظ أن يتعرض لاعب لإصابة مثل تلك، كان يجب التعامل مع الأمر بشكل مختلف، لكن هذا لم يعد شيئا مهما بعد الآن.

وأوضح كلوب: لكن فيرجيل يتمتع بخبرة كبيرة ومنذ عودته وهو يتعامل مع كل المواقف ولديه تجربة كبيرة تكفيه لكي يكون ذهنه حاضرا وليس لديه أي أزمة بسبب واقعة حدثت في الماضي.

وقال كلوب: لذلك قد يبدو الأمر مختلفا لأنه المكان ذاته، لكن بعيدا عن ذلك أنها مجرد مباراة كرة قدم.

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