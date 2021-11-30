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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة مهاجم العام

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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي مع الجائزة

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة مهاجم العام

باريس - د ب أ

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توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني بجائزة مهاجم العام في 2021، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمة مجلة "فرانس فوتبول" يوم الاثنين.

ونجح ليفاندوفسكي خلال الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في البوندسليجا خلال موسم واحد، حيث سجل النجم البولندي 41 هدفا في الدوري خلال الموسم.

كما يتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا برصيد 14 هدفا ويقتسم مع سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف لكل منهما.

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