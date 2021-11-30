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مسؤول الكرة الذهبية لـ"العربية.نت": ميسي علم بفوزه قبل أسبوع

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ميسي وعائلته قبل حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين

مسؤول الكرة الذهبية لـ"العربية.نت": ميسي علم بفوزه قبل أسبوع

دبي- هيثم بن حماد

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كشف باسكال فيريه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، المؤسسة لجائزة الكرة الذهبية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان على علم بفوزه بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه، قبل أسبوع من موعد الحفل.

وتوج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، يوم الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وأوضح باسكال فيريه لـ "العربية.نت" أن ميسي كان على علم بمسألة فوزه بالكرة الذهبية قبل أسبوع من موعد الحفل، وقال: اتصلت بميسي قبل أسبوع لإبلاغه بفوزه بالجائزة، كانت ردة فعله مثيرة، نحن عادة نبلغ اللاعبين قبل فترة من أجل أخذ موعد لالتقاط الصور وإجراء مقابلة مع الفائز تنشر في المجلة.


وأضاف رئيس تحرير المجلة الفرنسية: لقد كان سعيدا وهو يدرك صعوبة الفوز بها، أيضا لابد أن أشيد بليونيل ميسي لأنه ترك مسألة فوزه بالكرة الذهبية سراً حتى عن زملائه في الفريق الذين لم يكونوا على علم بذلك طوال الأيام السابقة.

وحول شعور النجم السابق لبرشلونة بعد فوزه بالجائزة، ذكر: كان فخورا جدا بالكرة الذهبية السابعة، لقد شاهدت ميسي بمشاعر أخرى عن التي شاهدتها قبل سنوات، ربما مع مرور السنوات أصبح يظهر مشاعره أكثر عن السابق.

ورفض باسكال فيريه الرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، مهاجم البرتغال ومانشستر يونايتد، الذي وصفه بالكاذب عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ردا على تصريح سابق لرئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، الذي ذكر أن رونالدو يرغب في إنهاء مسيرته متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكرات الذهبية.


وحول الآراء التي تحدثت عن عدم استحقاق ميسي للجائزة، وأن ليفاندوفسكي كان يستحقها بشكل أكبر، رد باسكال فيريه، قائلا: ليفاندوفسكي وبنزيمة وأيضا جورجينيو كانوا من ضمن أبرز المرشحين، لكن المصوتين رأوا أن ميسي هو من يستحقها.

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