ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم لموسم 2020-2021، خلال حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" يوم الاثنين.

وتفوق ميسي النجم السابق لبرشلونة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني.

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وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة خلال مسيرته في إنجاز غير مسبوق.

وحل الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي في المركز الثالث يليه الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد في المركز الرابع ثم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي في المركز الخامس.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز السادس والمصري محمد صلاح هداف ليفربول سابعا والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثامنا والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان تاسعا والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان عاشرا.