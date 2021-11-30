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ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام

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صورة سابقة لميسي وصلاح

ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام

العربية. نت

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توقع ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يفوز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

وحصل النجم الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، على جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، في حين احتل النجم المصري محمد صلاح المركز السابع.

ميسي مع الكرة الذهبية
ميسي مع الكرة الذهبية

وسجل صلاح 32 هدفا لليفربول في عام 2021، وهو ذات رقم ميسي، ومع ذلك فقد أخفق في التواجد بمنصة التتويج، حيث ذهب المركز الثالث إلى جورجينيو، لاعب تشيلسي، بعد أن فاز الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا.

وقال ميسي بعد فوزه بالجائزة: صلاح ستكون لديه الفرصة في السنوات القادمة، كل من صلاح وليفاندوفسكي في أفضل حالاتهما في الوقت الحالي، وستكون لديهما فرص أكبر للفوز بها.

كما أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن دهشته من الترتيب المتدني لنجم فريقه في التصويت على الكرة الذهبية.

وحصل صلاح على 121 نقطة مقابل 613 لميسي، كما تقدم جورجينيو ونغولو كانتي وكريم بنزيمة، بجانب كريستيانو رونالدو على لاعب ليفربول في ترتيب القائمة.

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

وعلق المدرب الألماني كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام، يوم الثلاثاء: لقد فوجئت بمركز صلاح في الجائزة، لكن الأمر ليس بيدي، رأيت التصويت في مكان ما.

وأضاف ردا على سؤال أحد الإعلاميين: صوت الصحافيون على ذلك، إنه خطأك إذن، إذا كانت تعتقد أنه يجب أن يكون في ترتيب أفضل، فعليك إقناع زملائك، لكنني متأكد بنسبة 100% أن الترتيب لم يمنح صلاح حقه.

وواصل: يمكن دائما منح الجائزة دائما إلى ليونيل ميسي من أجل مسيرته الرائعة، ولكن إذا لم تمنح إلى ليفاندوفسكي هذه المرة، فمن الصعب أن يحصل عليها مجددا.

في الوقت ذاته، لجأ الكثير من مشجعي ليفربول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على ترتيب نجمهم المصري في حفل جوائز الكرة الذهبية، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم من ترتيب العام لصلاح، واتفقوا على أن الترتيب لم يحترم محمد صلاح.

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