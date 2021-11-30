"تأشيرة العمل" تبقي كاريك مدرباً لمانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدربه المؤقت الجديد رالف رانغنيك لن يكون بوسعه قيادة الفريق في مباراته يوم الخميس بالدوري أمام أرسنال حيث لم ينته بعد من الحصول على تأشيرة العمل، بينما سيستمر مايكل كاريك في قيادة الفريق.



وأعلن يونايتد يوم الاثنين تعيين الألماني رانغنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم وذلك بعد ثمانية أيام من إقالة أولي غونار سولشاير.



وسيخلف رانغنيك (63 عاما) المدرب النرويجي سولشاير الذي أقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر والتي كانت الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل المسابقات وتركته في المركز الثامن بالدوري الممتاز.



وقال النادي في بيان إن يونايتد ورانغنيك اتفقا على استمراره مستشارا للنادي لعامين آخرين بعد انتهاء مهمته المؤقتة.



وأضاف على موقعه: تم الإعلان عن تعيين رانغنيك يوم الاثنين لكن بينما يعكف النادي على الانتهاء من تأشيرة العمل سيواصل كاريك قيادة الفريق.



وقاد كاريك لاعب الوسط السابق وأحد مساعدي سولشاير الفريق في الانتصار على مضيفه فياريال في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي كما أشرف عليه في التعادل 1-1 مع تشيلسي أمس الأحد.

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