إبراهيموفيتش: أردت اتباع طريق مارادونا.. ولوكاكو مغرور

كشف زلاتان إبراهيموفيتش أنه كان قريبا من الانضمام إلى نابولي قبل العودة إلى ميلان في 2019 لأنه أراد السير على نهج الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع هذا الفريق.

وانتقل مهاجم السويد (40 عاما) إلى ميلان لخوض فترة ثانية معه في ديسمبر 2019 عقب مغادرة لوس أنجليس غالاكسي، لكن إبراهيموفيتش كان يدرس في البداية فكرة قيادة نابولي لأول لقب بالدوري منذ ألهم مارادونا الفريق للتتويج في 1987 و1990.

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وأبلغ صحيفة "كوريري ديلا سيرا" يوم الأربعاء: بعد مشاهدة فيلم وثائقي عنه قررت الانضمام لنابولي وتكرار ما فعله دييغو بالفوز بالدوري، لأنني مللت من اللعب في أميركا، لكن وكيلي مينو رايولا قال لي "هل أنت مجنون؟ يجب أن تعود إلى إيطاليا".

وتابع: كان كل شيء على ما يرام لكن مالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس أقال المدرب كارلو أنشيلوتي، سألت حينها مينو: من هو الفريق الذي يواجه ظروفاً صعبة؟ فأجاب إن ميلان خسر 5-0 أمام أتالانتا بالأمس، فاتخذت قرار العودة.

وأشار إلى أن هدفه من ركلة هوائية مذهلة أمام إنجلترا عام 2012 كان أكثر هدف أسعده لأن: الإنجليز قللوا من شأني دائما.

كما شرح سبب شجاره مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان السابق خلال قمة ميلان في يناير الماضي، إذ تناطح الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد وعوقبا بغرامات بسبب التصرف غير الرياضي عقب تبادل السباب.

وأوضح إبراهيموفيتش أن لوكاكو يتمتع "بغرور كبير" وكان من بدأ السباب، وواصل : ضربته في نقطة ضعفه وفقد السيطرة، أتمنى أن التقي به قريبا وهناك أشياء يجب أن تحل في الملعب. لا أكره أي أحد واتركوا لوكاكو وشأنه.